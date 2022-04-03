ru ua
Нд, 03 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Джонсон про "різанину в Бучі": зроблю все, щоб заморити голодом військову машину Путіна

Новость на русском →
Лондон, Неділя 03 квітня 2022 21:41
Джонсон про "різанину в Бучі": зроблю все, щоб заморити голодом військову машину Путіна Фото: Борис Джонсон, глава уряду Британії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відреагував воєнні злочини, які російські окупанти вчинили у місті Буча. Глава британського уряду пообіцяв заморити голодом військову машину Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Джонсона.

Як наголосив прем'єр Британії, те, що російські окупанти зробили в Бучі та Ірпені, є ще одним свідченням того, що очільник Кремля Володимир Путіна та його армія вчиняють воєнні злочини в Україні. На його думку, масові вбивства українців свідчать про те, що Путін у відчаї, бо його вторгнення зазнає невдачі.

"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна. Ми посилюємо наші санкції та військову підтримку, а також зміцнюємо наш пакет гуманітарної допомоги, щоб допомогти тим, хто потребує", - заявив Джонсон.

Глава британського уряду зазначив, що Лондон санкціонував додаткову фінансову підтримку розслідування російських злочинів в Україні та направить спеціалістів-слідчих.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські воєнні злочини в Україні є наслідком політики поступок РФ, яка провадилася останні 14 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис Джонсон Великобританія Буча Війна Росії проти України
NEWS
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою