Джонсон про "різанину в Бучі": зроблю все, щоб заморити голодом військову машину Путіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Джонсона.

Як наголосив прем'єр Британії, те, що російські окупанти зробили в Бучі та Ірпені, є ще одним свідченням того, що очільник Кремля Володимир Путіна та його армія вчиняють воєнні злочини в Україні. На його думку, масові вбивства українців свідчать про те, що Путін у відчаї, бо його вторгнення зазнає невдачі.

"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна. Ми посилюємо наші санкції та військову підтримку, а також зміцнюємо наш пакет гуманітарної допомоги, щоб допомогти тим, хто потребує", - заявив Джонсон.

Глава британського уряду зазначив, що Лондон санкціонував додаткову фінансову підтримку розслідування російських злочинів в Україні та направить спеціалістів-слідчих.