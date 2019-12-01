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Джонсон обіцяє посилити покарання після теракту на Лондонському мосту

Новини » В світі     01.12.2019 - 13:59
Джонсон обіцяє посилити покарання після теракту на Лондонському мосту
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Відвідавши місце теракту, який стався в п'ятницю, Джонсон пообіцяв "посилити покарання"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в країні посилять покарання для засуджених за тероризм і насильство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Зазначимо, на людей на Лондонському мосту напав 28-річний Усман Хан, який був засуджений за терористичні злочини і звільнений з в'язниці в минулому році, погодившись носити електронних жетон. Відвідавши місце п'ятничних поножовщин, прем'єр-міністр Великобританії пообіцяв "посилити покарання".

"Ми збираємося виносити більш суворі вироки за серйозні сексуальні і насильницькі злочини... Ми збираємося вжити заходів", - сказав Джонсон в интевью ВВС.

Він звинуватив попередній лейбористський уряд у прийнятті "автоматичної схеми дострокового звільнення", за якою Хана випустили раніше. За його словами, таких було 74 особи.

Джонсон заявив, що в разі перемоги на виборах консерватори вкладуть "величезні суми" в боротьбі з тероризмом.

Нагадаємо, ввечері 29 листопада в Лондоні чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину. Поліцейські вбили нападника, а те, що сталося, назвали терактом. На тілі чоловіка був виявлений фальшивий пояс смертника. Поліція класифікувала напад як теракт.

Двоє людей померли в результаті атаки. Терористична організація ІДІЛ взяла на себе відповідальність за інцидент.

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Новини України ТерактБорис Джонсон
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