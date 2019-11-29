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У Лондоні при стрілянині на мосту постраждали 5 людей

Новини » Надзвичайні події     29.11.2019 - 17:08
У Лондоні при стрілянині на мосту постраждали 5 людей
Фото: стрілянина у Лондоні (twitter.com adam_cannon)

Нападник був озброєний ножем

В результаті стрілянини на Лондонському мосту постраждали 5 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиданням на Sky News.

За попередніми даними британських правоохоронців, в результаті нападу на людей, що сьогодні, 29 листопада, стався на Лондонському мосту, постраждали 5 людей. Як стверджують очевидці, нападник був озброєний ножем.

Нагадаємо, раніше британське видання Sky.News повідомило, що у Лондоні чоловік з ножем почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці і відкрили стрілянину.

Пізінше стало відомо, що правоохоронцям вдалося затримати чоловіка, який скоїв напад на людей на Лондонському мосту. Нападник був затриманий після того, як силовики оточили міст. Тоді було відомо про можливе поранення декількох осіб.

Як писало РБК-Україна, у серпні в Лондоні біля будівлі Міністерства внутрішніх справ невідомий скоїв напад з ножем на людину. Після поранення жертва зайшла в приміщення відомства попросити про допомогу. Зловмисник був оперативно затриманий правоохоронцями та взятий під варту.

Поліція затримала чоловіка, який нападав на людей на Лондонському мосту Лондонський міст перекрили через стрілянину
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