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Кількість жертв теракту в Лондоні зросла

Новини » Надзвичайні події     29.11.2019 - 21:19
Кількість жертв теракту в Лондоні зросла
Фото: теракт на Лондонському мосту (twitter.com adam_cannon)

Кількість жертв нападу зросла до 2

У Британії загинув ще один постраждалий в результаті теракту на Лондонському мосту, так кількість загиблих зросла до 2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За даними джеред у Вайтхоллі, в результаті збройного нападу на Лондонському мосту, який стався ввечері 29 листопада, загинули 2 представники громадськості, а також терорист.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Лондоні помер один з поранених під час теракту на мосту. Джерела у відомстві з охорони здоров'я заявляли, що один з постраждалих помер в лікарні від отриманих поранень. Також було відомо про тяжкопоранених.

Також РБК-Україна писало, що в результаті нападу озброєного чоловіка на Лондонському мосту, який стався сьогодні 29 листопада, постраждали 5 людей. Як стверджують очевидці, нападник був озброєний ножем. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину.

Як відомо, британські правоохоронці кваліфікували напад на людей на Лондонському мосту як терористичний акт. В лондонській поліції заявили, що нападник, у якого стріляли силовики на Лондонському мосту, помер. Терорист був одягнений у муляж вибухового пристрою.

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