Поліція Лондона назвала ім'я терориста, який вбив двох людей на мосту

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Нападником виявився 28-річний чоловік, раніше судимий за злочини тероризму

Британська поліція назвала ім'я чоловіка, який напав на людей з ножем на Лондонському мосту, в результаті чого двоє людей померли. Про це повідомляє Reuters.

Це 28-річний Усман Хан, який був засуджений за злочини тероризму і звільнений з в'язниці в минулому році.

"Він був відомий владі, оскільки в 2012 році був засуджений за злочини, пов'язані з тероризмом", - заявив головний співробітник британської контртерористичної поліції Ніл Басу.

Відомо, що Усман Хан був звільнений з в'язниці в грудні 2018 року по ліцензії. У Британії на людину, звільнену за ліцензією, поширюються умови на термін його ув'язнення після виходу з в'язниці. Газета "Таймс" повідомила, що Хан погодився носити електронний браслет.

За словами Басу, окрім вбитого чоловіка і жінки, ще троє осіб, чоловік та дві жінки, отримали поранення і залишаються в лікарні.

Британські ЗМІ нагадують, що в 2017 року на Лондонському мосту було скоєно напад, коли три бойовики в'їхали в пішоходів на мікроавтобусі, а потім напали на людей в околицях, убивши вісім і поранивши щонайменше 48 людей.

Нагадаємо, ввечері 29 листопада в Лондоні чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину. Поліцейські вбили нападника, а те, що сталося, назвали терактом. Двоє людей померли в результаті атаки.