ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні

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В результаті теракту загинули дві людини, ще три отримали поранення

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні. Про це повідомляє Reuters.

Раніше королева Великобританії Єлизавета II висловила "глибоке співчуття" жертвам і постраждалим під час теракту на Лондонському мосту.

"Ми з принцом Філіпом були засмучені, дізнавшись про теракт на Лондонському мосту. Ми посилаємо наші думки, молитви і найглибші співчуття всім тим, хто втратив близьких і постраждав від вчорашнього жахливого насильства", - йдеться в повідомленні прес-служби Букінгемського палацу. Також королева подякувала за роботу поліцію і екстрені служби, які рятували життя людей.

Нагадаємо, увечері 29 листопада в Лондоні чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину. Поліцейські вбили нападника, а те, що сталося назвали терактом. На тілі чоловіка було виявлено фальшивий пояс смертника. Поліція класифікувала напад як теракт.

Двоє людей померли в результаті атаки.