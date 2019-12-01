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Джонсон обіцяє масштабний перегляд оборонної сфери Британії в 2020

Новини » В світі     01.12.2019 - 11:47
Джонсон обіцяє масштабний перегляд оборонної сфери Британії в 2020
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

За його словами, перегляд буде наймасштабнішим з часів холодної війни

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв у 2020 році провести наймасштабніший перегляд стратегії безпеки, оборони і зовнішньої політики країни з часів холодної війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.

За його словами, нові відносини у сфері безпеки з Європейським союзом повинні йти рука об руку з підтримкою з боку НАТО.

"Попри те, що ми плануємо покинути ЄС, ми зобов'язані зміцнювати співробітництво з Європою в області безпеки. Але основою європейської безпеки з 1949 року є НАТО, та у 70-річчя альянсу ми повинні модернізувати, а не відмовлятися від нього", - сказав Джонсон.

Зазначається, що оновлення системи оборони передбачає вихід збройних сил Британії на передові позиції в області військово-космічних технологій.

"Ми повинні провести величезну технологічну модернізацію всіх наших сил безпеки, щоб вони змогли протистояти ворожим силам терористів і організованої злочинності", - резюмував Джонсон.

Нагадаємо, ввечері 29 листопада в Лондоні чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину. Поліцейські вбили нападника, а те, що сталося, назвали терактом. На тілі чоловіка був виявлений фальшивий пояс смертника. Поліція класифікувала напад як теракт.

Двоє людей померли в результаті атаки. Терористична організація ІДІЛ взяла на себе відповідальність за інцидент.

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