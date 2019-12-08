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Джонсон обіцяє знизити рівень міграції в разі перемоги на виборах

Новини » Політика     08.12.2019 - 14:45
Джонсон обіцяє знизити рівень міграції в разі перемоги на виборах
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Підхід до контролю за імміграцією буде заснований на австралійській системі балів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв знизити рівень імміграції, якщо його партія виграє на виборах, які відбудуться в четвер, 12 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, консерватори пропонують нові законопроекти для контролю кількості людей, які можуть переїхати вБританию з інших країн після Brexit, що, за словами партії, означатиме, що в країні буде менше "некваліфікованих робітників".

"Цифри зменшаться, тому що ми зможемо контролювати систему таким чином. І те, що я не вважаю правильним, - це неконтрольований і необмежений підхід до цього", - заявив прем'єр.

Підхід до контролю за імміграцією буде заснований на австралійській системі балів. Джонсон зазначив, що його увага зосередиться на некваліфікованої міграції, але висококваліфіковані працівники все ще зможуть приїхати до Британії.

"Я не ворожий до імміграції... Я вірю в те, що необхідно дозволити людям приїжджати в цю країну, і я думаю, якщо у них є таланти, і вони хочуть робити бізнес і заробляти на життя в Британії і сприяти розвитку нашої країни - це фантастично", - сказав він.

Нагадаємо, парламентські вибори у Великобританії відбудуться 12 грудня. Вони були призначені після того, як парламент Британії відмовився підтримувати угоду з Brexit.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін опублікував "секретный" план уряду по Brexit і звинуватив консерваторів і прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. За словами Корбіна, Джонсон планував відокремити Північну Ірландію шляхом впровадження митних перевірок.

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