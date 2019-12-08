Джонсон обещает снизить уровень миграции в случае победы на выборах

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Подход к контролю за иммиграцией будет основан на австралийской системе баллов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал снизить уровень иммиграции, если его партия выиграет на выборах, которые состоятся в четверг, 12 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, консерваторы предлагают новые законопроекты для контроля количества людей, которые могут переехать вБританию из других стран после Brexit, что, по словам партии, будет означать, что в стране будет меньше "неквалифицированных рабочих".

"Цифры уменьшатся, потому что мы сможем контролировать систему таким образом. И то, что я не считаю правильным, - это неконтролируемый и неограниченный подход к этому" - заявил премьер.

Подход к контролю за иммиграцией будет основан на австралийской системе баллов. Джонсон отметил, что его внимание сосредоточится на неквалифицированной миграции, но высококвалифицированные работники все еще смогут приехать в Британию.

"Я не враждебен к иммиграции... Я верю в то, что необходимо позволить людям приезжать в эту страну, и я думаю, если у них есть таланты, и они хотят делать бизнес и зарабатывать на жизнь в Британии и способствовать развитию нашей страны - это фантастически" - сказал он.

Напомним, парламентские выборы в Великобритании пройдут 12 декабря. Они были назначены после того, как парламент Британии отказался поддерживать соглашение по Brexit.

Ранее РБК-Украина сообщало, что лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин опубликовал "секретный" план правительства по Brexit и обвинил консерваторов и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По словам Корбина, Джонсон планировал отделить Северную Ирландию путем внедрения таможенных проверок.