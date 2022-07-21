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Трасс збільшила відрив у гонці за посаду прем'єра Британії, - опитування

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Лондон, Четвер 21 липня 2022 20:56
Трасс збільшила відрив у гонці за посаду прем'єра Британії, - опитування Фото: фаворит на пост лідера консерваторів Ліз Трасс (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс збільшує відрив від колишнього міністра фінансів Ріші Сунака в гонці за посаду лідера консерваторів і посаду прем'єра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Згідно з даними опитування YouGov, Трасс отримає голоси 62% консерваторів, відповідно Сунак отримає 38%. Нинішня перевага становить 24% порівняно з 20-відсотковим відривом двома днями раніше.

Також повідомляється, що Трасс лідирує у всіх вікових категоріях, серед чоловіків і жінок, а також серед тих, хто голосував за Brexit. Єдина категорія, в якій перемагає Сунак, - це ті, хто виступив проти виходу країни з ЄС.

Як зазначає Sky News, це несподіваний поворот, тому що Трасс підтримувала членство в ЄС, в той час як Сунак виступав за Brexit.

Зазначимо, Сунак був лідером протягом п'яти турів голосування в парламенті, але опитування показують, що зараз він є аутсайдером гонки.

Нагадаємо, раніше Трасс заявляла про готовність провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо стане наступником Бориса Джонсона.

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