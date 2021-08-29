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Джонсон і Меркель обговорили ситуацію в Афганістані

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Великобританія, Неділя 29 серпня 2021 04:53
Джонсон і Меркель обговорили ситуацію в Афганістані Фото: Великобританія і Німеччина дотримуються одних принципів щодо Афганістану (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Великобританія Борис Джонсон і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили в суботу ситуацію в Афганістані. Йшлося про евакуацію, ситуацію з безпекою і про ставлення до майбутніх правителів Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лідери обох країн вирішили, що їм потрібна міжнародна підтримка лідерів "Великої сімки" зі створення дорожньої карти по роботі з новим урядом Афганістану.

"Прем'єр-міністр і канцлер прийняли рішення працювати разом з іншою частиною G7 над розробкою дорожньої карти по роботі з будь-яким новим афганським урядом, що обговорювалася на зустрічі лідерів минулого тижня", - йдеться в заяві офісу Джонсона.

При цьому Джонсон підкреслив, що будь-яке визнання і взаємодія з талібами має бути обумовлено тим, що вони нададуть безпечний прохід для тих, хто хоче покинути країну і дотримуються права людини.

Крім Джонсона Меркель також зустрілася і з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, з яким також обговорила Афганістан.

В її офісі заявили, що Меркель, Джонсон і Рютте були згодні з тим, що організація від'їзду громадян, місцевого допоміжного персоналу й афганців, які потребують захисту, як і раніше, є головним пріоритетом.

"Канцлер і прем'єр-міністри також обговорили можливі політичні та дипломатичні варіанти щодо від'їзду дипломатичного персоналу, необхідного через ситуацію з безпекою", - зазначили в Німеччині.

Нагадаємо, що Німеччина закінчила евакуацію з Афганістану. Це сталося 26 серпня.

Також повідомлялося, що Великобританія завершила евакуацію мирних жителів з Афганістану 28 серпня, але всіх бажаючих не змогли вивезти.

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