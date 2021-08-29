Джонсон і Меркель обговорили ситуацію в Афганістані

Прем'єр-міністр Великобританія Борис Джонсон і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили в суботу ситуацію в Афганістані. Йшлося про евакуацію, ситуацію з безпекою і про ставлення до майбутніх правителів Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Лідери обох країн вирішили, що їм потрібна міжнародна підтримка лідерів "Великої сімки" зі створення дорожньої карти по роботі з новим урядом Афганістану.

"Прем'єр-міністр і канцлер прийняли рішення працювати разом з іншою частиною G7 над розробкою дорожньої карти по роботі з будь-яким новим афганським урядом, що обговорювалася на зустрічі лідерів минулого тижня", - йдеться в заяві офісу Джонсона.

При цьому Джонсон підкреслив, що будь-яке визнання і взаємодія з талібами має бути обумовлено тим, що вони нададуть безпечний прохід для тих, хто хоче покинути країну і дотримуються права людини.

Крім Джонсона Меркель також зустрілася і з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, з яким також обговорила Афганістан.

В її офісі заявили, що Меркель, Джонсон і Рютте були згодні з тим, що організація від'їзду громадян, місцевого допоміжного персоналу й афганців, які потребують захисту, як і раніше, є головним пріоритетом.