Джонсон і Меркель обговорили ситуацію в Афганістані
Прем'єр-міністр Великобританія Борис Джонсон і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили в суботу ситуацію в Афганістані. Йшлося про евакуацію, ситуацію з безпекою і про ставлення до майбутніх правителів Афганістану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Лідери обох країн вирішили, що їм потрібна міжнародна підтримка лідерів "Великої сімки" зі створення дорожньої карти по роботі з новим урядом Афганістану.
"Прем'єр-міністр і канцлер прийняли рішення працювати разом з іншою частиною G7 над розробкою дорожньої карти по роботі з будь-яким новим афганським урядом, що обговорювалася на зустрічі лідерів минулого тижня", - йдеться в заяві офісу Джонсона.
При цьому Джонсон підкреслив, що будь-яке визнання і взаємодія з талібами має бути обумовлено тим, що вони нададуть безпечний прохід для тих, хто хоче покинути країну і дотримуються права людини.
Крім Джонсона Меркель також зустрілася і з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, з яким також обговорила Афганістан.
В її офісі заявили, що Меркель, Джонсон і Рютте були згодні з тим, що організація від'їзду громадян, місцевого допоміжного персоналу й афганців, які потребують захисту, як і раніше, є головним пріоритетом.
"Канцлер і прем'єр-міністри також обговорили можливі політичні та дипломатичні варіанти щодо від'їзду дипломатичного персоналу, необхідного через ситуацію з безпекою", - зазначили в Німеччині.
Нагадаємо, що Німеччина закінчила евакуацію з Афганістану. Це сталося 26 серпня.
Також повідомлялося, що Великобританія завершила евакуацію мирних жителів з Афганістану 28 серпня, але всіх бажаючих не змогли вивезти.