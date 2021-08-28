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Британія завершує евакуацію цивільних з Афганістану. Всіх вивезти не змогли

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Україна, Субота 28 серпня 2021 11:23
Британія завершує евакуацію цивільних з Афганістану. Всіх вивезти не змогли Фото: генерал Нік Картер (trendinginthenews.com)
Автор: Олександр Білоус

Британські війська завершать евакуацію мирних жителів з Афганістану в суботу, 28 серпня. Про рішення повідомив головнокомандувач збройними силами генерал Нік Картер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Ми наближаємося до кінця евакуації, яка відбудеться протягом сьогоднішнього дня. А потім необхідно буде вивести наші війська на літаках, що залишилися", - сказав Картер.

За його словами, було кілька дуже складних рішень, які довелося винести на місці. "Ми не змогли вивезти всіх, і це було жахливо", - додав він.

Нагадаємо, Франція завершила операції з евакуація своїх громадян з Афганістану. Останній рейс з Кабула вилетів 27 серпня.

Німеччина також закінчила евакуацію з Афганістану. Країні вдалося вивезти понад 5 тисяч осіб.

Разом з тим, таліби вже зайняли позиції в аеропорту Кабула в Афганістані. Вони чекають відходу американських військових, які проводять евакуацію.

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