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Джонсон и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане

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Великобритания, Воскресенье 29 августа 2021 04:53
Джонсон и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане Фото: Великобритания и Германия придерживаются одних принципов по Афганистану (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в субботу ситуацию в Афганистане. Речь шла об эвакуации, ситуации с безопасностью и об отношении к будущим правителям Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Лидеры обеих стран решили, что им потребуется международная поддержка лидеров "Большой семерки" по созданию дорожной карты по работе с новым правительством Афганистана.

"Премьер-министр и канцлер приняли решение работать вместе с остальной частью G7 над разработкой дорожной карты по работе с любым новым афганским правительством, обсуждавшейся на встрече лидеров на прошлой неделе", - говорится в заявлении офиса Джонсона.

При этом Джонсон подчеркнул, что любое признание и взаимодействие с талибами должно быть обусловлено тем, что они предоставят безопасный проход для тех, кто хочет покинуть страну и соблюдают права человека.

Кроме Джонсона Меркель также встретилась и с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, с которым также обсудила Афганистан.

В ее офисе заявили, что Меркель, Джонсон и Рютте были согласны с тем, что организация отъезда граждан, местного вспомогательного персонала и афганцев, нуждающихся в защите, по-прежнему является главным приоритетом.

"Канцлер и премьер-министры также обсудили возможные политические и дипломатические варианты в отношении отъезда дипломатического персонала, необходимого из-за ситуации с безопасностью", - отметили в Германии.

Напомним, что Германия закончила эвакуацию из Афганистана. Это произошло 26 августа.

Также сообщалось, что Великобритания завершила эвакуацию мирных жителей из Афганистана 28 августа, но всех желающих не смогли вывезти.

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