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Часу для евакуації людей з Афганістану залишилося мало, - Джонсон

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Лондон , Четвер 26 серпня 2021 15:03
Часу для евакуації людей з Афганістану залишилося мало, - Джонсон Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Toby Melville-WPA Pool / Getty Images )
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зробив заяву про евакуацію людей з Афганістану. Залишилося мало часу для евакуації людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

Він висловив сподівання, що рух "Талібан" дозволить вивозити людей і після встановленої крайньої дати 31 серпня.

"За час, що залишився, якого, залишилося досить мало, ми зробимо все, що в наших силах, щоб вивезти всіх", - сказав прем'єр.

За його словами, якщо "Талібан" хоче мати доступ до допомоги на цілі розвитку, якщо він хоче розблокувати ці мільярди коштів, якщо він хоче мати дипломатичні, політичні відносини із зовнішнім світом, тоді безпечний прохід для тих, хто хоче виїхати, є ключовою попередньою умовою.

Нагадаємо, голова Міноборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що терористична загроза в Кабулі стала більш конкретною.

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Борис Джонсон Афганистан
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