ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Джинсовый сарафан и вьетнамки: стильный образ Джамалы, который легко повторить

Суббота 09 августа 2025 14:22
UA EN RU
Джинсовый сарафан и вьетнамки: стильный образ Джамалы, который легко повторить Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Катерина Собкова

Певица Джамала показала летний образ в стиле кэжуал, соединив джинсовый сарафан с трендовыми вьетнамками и минимумом аксессуаров. Ее лук - пример того, как выглядеть стильно и современно без лишних усилий и больших затрат.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories в Instagram певицы.

Какой "лук" выбрала Джамала

На фото изображена Джамала в повседневном образе, который можно отнести к стилю кэжуал. Этот стиль характеризуется удобством, практичностью и сочетанием простых, но одновременно стильных вещей.

Джинсовое платье-сарафан

Это ключевой элемент образа. Платье выполнено из плотного синего денима, имеет прямой крой и длину миди. Это универсальная вещь, которая вне времени и всегда актуальна.

Вьетнамки

Свой образ певица дополнила трендовой обувью этого лета - вьетнамками на каблуках.

Она выбрала обувь черного цвета, с тонкими ремешками между пальцами, создающими характерную форму. Каблук-"рюмочка" обеспечивает комфорт при ходьбе.

Обувь на низком ходу придает образу расслабленности и легкости.

Джинсовый сарафан и вьетнамки: стильный образ Джамалы, который легко повторитьДжамала показала стильный лук (скриншот)

Солнцезащитные очки

Массивная оправа в черном цвете придает образу элегантности и загадочности.

Аксессуары

На шее видна цепочка, а на руке браслет. Это минималистические украшения, не перегружающие образ.

В общем, образ Джамалы - это отличный пример того, как можно создать стильный и комфортный лук, используя всего несколько основных элементов.

Такой лук идеально подходит для повседневных дел, прогулок или встреч с друзьями в неформальной обстановке.

Джинсовый сарафан и вьетнамки: стильный образ Джамалы, который легко повторитьСтильный лук Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Сколько стоит образ как у Джамалы

Джамала выбрала вещь от украинского бренда FASHIONISTA. Джинсовый сарафан создан в коллаборации с другим брендом Ksenia Schnaider.

"Однотонный джинсовый сарафан с декоративными швами. Модель силуэтного кроя с круглой горловиной, двумя боковыми карманами и накладным карманом сзади. Застегивается на молнию", - сказано в описании.

Стоимость такого сарафана - 3599 гривен.

Джинсовый сарафан и вьетнамки: стильный образ Джамалы, который легко повторитьСколько стоит сарафан как у Джамалы (скриншот)

Похожие джинсовые сарафаны можно найти в коллекциях Zara, Mango или украинских брендов. А минималистичные аксессуары легко найти в масс-маркете или украинских маркетплейсах.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни Джамала
Новости
Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара
Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН