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Джамала показала, как стильно носить вьетнамки на каблуках с деловым костюмом

Среда 23 июля 2025 09:31
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Джамала показала, как стильно носить вьетнамки на каблуках с деловым костюмом Джамала (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Певица Джамала продемонстрировала нестандартное, но стильное сочетание - вьетнамки на каблуках в дуэте с деловым костюмом. Ее образ стал примером того, как адаптировать летнюю обувь к офисному гардеробу.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram певицы.

Какой образ выбрала Джамала

Для новой серии фото артистка выбрала достаточно лаконичный образ с черным костюмом и белой футболкой.

Пиджак

Джамала выбрала стильный жакет в стиле оверсайз с широкими плечами. Он создает объемный силуэт, словно вещь снята "с мужского плеча".

Акцентная деталь пиджака - широкие плечи. Линия плеча выходит за естественные пределы плеч певицы, что создает характерный объем. Это может быть достигнуто за счет увеличенной плечевой части или дополнительных подплечников.

Джамала показала, как стильно носить вьетнамки на каблуках с деловым костюмом

Стильный лук Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Черный цвет - это универсальный, классический цвет, который делает жакет очень адаптивным к разным образам - как деловым, так и повседневным.

Он одет поверх белого топа, создающего классический, но свежий контраст.

Джамала показала, как стильно носить вьетнамки на каблуках с деловым костюмом

Как выглядят тренды лета 2025 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Брюки

Широкие штаны палаццо с высокой посадкой. Сочетание пиджака и широких брюк одного оттенка усиливает впечатление расслабленного делового стиля, что является актуальным трендом.

Футболка

Дополнить черный костюм Джамала решила белой футболкой или топом с круглым вырезом. Он создает контраст с темным костюмом и придает свежести образ.

Джамала показала, как стильно носить вьетнамки на каблуках с деловым костюмом

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Обувь

Деловой образ певица дополнила трендовой обувью этого лета - вьетнамками на каблуках.

Она выбрала обувь черного цвета, с тонкими ремешками между пальцами, создающими характерную форму. Каблук-"рюмочка" обеспечивает комфорт при ходьбе.

Джамала показала, как стильно носить вьетнамки на каблуках с деловым костюмом

Трендовые вьетнамки на лето 2025 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Сочетание трендовых вьетнамок с деловым стилем

Это сочетание является ярким примером современных модных тенденций, "ломающих" традиционные представления о стилях.

Контраст

Сочетание делового костюма с максимально повседневной обувью создает интересный и смелый контраст. Это демонстрация того, что мода становится более расслабленной и индивидуальной.

Джамала показала, как стильно носить вьетнамки на каблуках с деловым костюмом

Как выглядит самая модная обувь на лето 2025 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Современность

Такое сочетание сигнализирует про знание последних модных тенденций. Это не классический офисный дресс-код, а скорее "power dressing" для модных событий или летних деловых встреч, где допускается отход от строгости.

Джамала показала, как стильно носить вьетнамки на каблуках с деловым костюмом

Джамала показала стильный лук (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Удобство

Вьетнамки более удобны, чем традиционные туфли-лодочки, что придает комфорту деловому образу.

Джамала показала, как стильно носить вьетнамки на каблуках с деловым костюмом

Джамала показала, как носить вьетнамки на каблуках (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Баланс

В образе достигнут баланс. Строгий крой костюма компенсируется его оверсайзом и непринужденностью обуви. Это не выглядит глупо, а создает впечатление продуманного модного приема.

Джамала показала, как стильно носить вьетнамки на каблуках с деловым костюмом

Как выглядит самая модная обувь на лето 2025 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Цветовая гамма

Вьетнамки идеально сочетаются с черным костюмом, сохраняя общую элегантность образа.

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Джамала Модные тренды Стиль жизни Тренды
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