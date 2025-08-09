ua en ru
Джинсовий сарафан і в'єтнамки: стильний образ Джамали, який легко повторити

Субота 09 серпня 2025 14:22
Джинсовий сарафан і в'єтнамки: стильний образ Джамали, який легко повторити Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Катерина Собкова

Співачка Джамала показала літній образ у стилі кежуал, поєднавши джинсовий сарафан з трендовими в'єтнамками та мінімумом аксесуарів. Її лук - приклад того, як виглядати стильно і сучасно без зайвих зусиль і великих витрат.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Stories в Instagram співачки.

Який "лук" вибрала Джамала

На фото зображена Джамала в повсякденному образі, який можна віднести до стилю кежуал. Цей стиль характеризується зручністю, практичністю та поєднанням простих, але водночас стильних речей.

Джинсова сукня-сарафан

Це ключовий елемент образу. Сукня виконана зі щільного синього деніму, має прямий крій і довжину міді. Це універсальна річ, яка поза часом і завжди актуальна.

В'єтнамки

Свій образ співачка доповнила трендовим взуттям цього літа - в'єтнамками на підборах.

Вона обрала взуття чорного кольору, з тонкими ремінцями між пальцями, що створюють характерну форму. Каблук-"чарочка" забезпечує комфорт під час ходьби.

Взуття на низькому ходу надає образу розслабленості та легкості.

Джинсовий сарафан і в'єтнамки: стильний образ Джамали, який легко повторитиДжамала показала стильний лук (скриншот)

Сонцезахисні окуляри

Масивна оправа в чорному кольорі надає образу елегантності та загадковості.

Аксесуари

На шиї видно ланцюжок, а на руці браслет. Це мінімалістичні прикраси, які не перевантажують образ.

Загалом, образ Джамали - це чудовий приклад того, як можна створити стильний і комфортний лук, використовуючи всього кілька основних елементів.

Такий лук ідеально підходить для повсякденних справ, прогулянок або зустрічей з друзями в неформальній обстановці.

Джинсовий сарафан і в'єтнамки: стильний образ Джамали, який легко повторитиСтильний лук Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Скільки коштує образ як у Джамали

Джамала обрала річ від українського бренду FASHIONISTA. Джинсовий сарафан створений у колаборації з іншим брендом Ksenia Schnaider.

"Однотонний джинсовий сарафан з декоративними швами. Модель силуетного крою з круглою горловиною, двома бічними кишенями та накладною кишенею ззаду. Застібається на блискавку", - сказано в описі.

Вартість такого сарафана - 3599 гривень.

Джинсовий сарафан і в'єтнамки: стильний образ Джамали, який легко повторитиСкільки коштує сарафан як у Джамали (скриншот)

Схожі джинсові сарафани можна знайти в колекціях Zara, Mango або українських брендів. А мінімалістичні аксесуари легко знайти в мас-маркеті або українських маркетплейсах.

