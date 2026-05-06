RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Источник РБК-Украина о тишине на 9 мая: Россия знает, как связаться

17:37 06.05.2026 Ср
2 мин
Какова позиция Украины по перемирию с РФ на 9 мая?
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
Иллюстративное фото: украинские воины будут действовать зеркально в контексте возможного перемирия с РФ (Getty Images)

Украина в контексте возможного перемирия с Россией будет действовать зеркально. При желании, Москва может связаться с Киевом по этому вопросу.

Об этом РБК-Украина сообщил источник во власти.

Читайте также: Стефанчук раскрыл коварный замысел РФ с "перемирием" на 9 мая

Собеседник издания прокомментировал, согласится ли Украина на перемирие с Россией на 9 мая.

"Если они там в Москве переживают, то они знают, как связываться (с нами - ред.)", - подчеркнул он.

Отдельно источник напомнил позицию Украины. По его словам, позиция довольно простая - украинские защитники будут действовать зеркально. Если россияне начнут атаки, то и бойцы Сил обороны Украины тоже. Если россияне не будут атаковать, то и Украина будет действовать соответствующим образом.

Перемирие Украины и России

Напомним, Украина инициировала режим тишины с Россией с 6 мая. Соответствующую идею предложил президент Владимир Зеленский.

Так глава украинского государства ответил на приказ российского диктатора Владимира Путина установить перемирие с Украиной 8-9 мая, чтобы защитить свой военный парад в честь "дня победы" от возможных атак.

К сожалению, Россия не согласилась начать режим прекращения огня с Украиной в ночь на 6 мая.

По словам Зеленского, враг продолжил штурмовые действия на ключевых участках фронта. Также не прекратились и авиационные удары врага.

Президент отметил, что с дальнейшими действиями Украина определится по итогам вечерних докладов разведки и военных.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияПеремирие России и Украины9 МаяРежим прекращения огняВойна в Украине