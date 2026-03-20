"Источник нейтронов" в Харькове несколько дней был без света из-за ударов РФ, - МАГАТЭ
После серии ударов россиян по энергетической инфраструктуре "Источник нейтронов" на несколько дней остался без света, и питался от генераторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.
"Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины сообщила МАГАТЭ, что в ночь с 11 на 12 марта в результате обстрела и уничтожения электрической подстанции "Источник нейтронов" Харьковский институт физики был отключен от электросети до 13 марта", - сообщили в МАГАТЭ.
Отмечается, что в течение периода обесточивания для сласного питания объект использовал электрогенераторы.
Что известно об установке "Источник нейтронов"
"Источник нейтронов" - это исследовательская ядерная установка, управляемый ускорителем подкритический реактор, предназначенный для работы в качестве источника нейтронов.
Он предназначен для изготовления медицинских радионуклидов, обучения специалистов в ядерной сфере, исследования свойств подкритических систем, исследования материалов и выполнения других научных экспериментов.
Генерация нейтронов в центре осуществляется за счет размножения нейтронов, которые возникают в результате воздействия потока высокоэнергетических электронов на мишени из природного урана или вольфрама.
Удары РФ по энергетике Украины
Напомним, ранее сообщалось, что россияне изменили логику ударов по энергосистеме Украины и снова пытались усложнить передачу электроэнергии из западной части страны на восточную.
Как сообщили в Минэнерго, российские войска за последние месяцы несколько раз осуществляли массированные атаки на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины, под ударом оказывались магистральные подстанции, линии электропередач и тепловые электростанции.