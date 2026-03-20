"Источник нейтронов" в Харькове несколько дней был без света из-за ударов РФ, - МАГАТЭ

После серии ударов россиян по энергетической инфраструктуре "Источник нейтронов" на несколько дней остался без света, и питался от генераторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

"Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины сообщила МАГАТЭ, что в ночь с 11 на 12 марта в результате обстрела и уничтожения электрической подстанции "Источник нейтронов" Харьковский институт физики был отключен от электросети до 13 марта", - сообщили в МАГАТЭ.

Отмечается, что в течение периода обесточивания для сласного питания объект использовал электрогенераторы.

Что известно об установке "Источник нейтронов"

"Источник нейтронов" - это исследовательская ядерная установка, управляемый ускорителем подкритический реактор, предназначенный для работы в качестве источника нейтронов.

Он предназначен для изготовления медицинских радионуклидов, обучения специалистов в ядерной сфере, исследования свойств подкритических систем, исследования материалов и выполнения других научных экспериментов.

Генерация нейтронов в центре осуществляется за счет размножения нейтронов, которые возникают в результате воздействия потока высокоэнергетических электронов на мишени из природного урана или вольфрама.