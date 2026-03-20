ua en ru
Пт, 20 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

"Джерело нейтронів" у Харкові кілька днів було без світла через удари РФ, - МАГАТЕ

10:41 20.03.2026 Пт
2 хв
Що відомо про роботу "Джерела нейтронів"?
aimg Костянтин Широкун
Фото: "Джерело нейтронів" у Харкові кілька днів було без світла (energoatom.com.ua)

Після серії ударів росіян по енергетичній інфраструктурі "Джерело нейтронів" на кілька днів залишилось без світла, та живилось від генераторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАГАТЕ.

Читайте також: Орбан перетнув "червону лінію" ЄС, після виборів його чекає розплата, - Politico

"Державна інспекція з ядерного регулювання України повідомила МАГАТЕ, що в ніч з 11 на 12 березня внаслідок обстрілу та знищення електричної підстанції "Джерело нейтронів" Харківського інституту фізики було відключено від електромережі до 13 березня", - повідомили у МАГАТЕ.

Зазначається, що протягом періоду знеструмлення для сласного живлення об'єкт використовував електрогенератори.

Що відомо про установку "Джерело нейтронів"

"Джерело нейтронів" – це дослідницька ядерна установка, керований прискорювачем підкритичний реактор, призначений для роботи у якості джерела нейтронів.

Він призначений для виготовлення медичних радіонуклідів, навчання фахівців у ядерній сфері, дослідження властивостей підкритичних систем, дослідження матеріалів та виконання інших наукових експериментів.

Генерація нейтронів у центрі здійснюється за рахунок розмноження нейтронів, які виникають внаслідок дії потоку високоенергетичних електронів на мішені з природного урану або вольфраму.

Удари РФ по енергетиці України

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що росіяни змінили логіку ударів по енергосистемі України і знову намагалися ускладнити передачу електроенергії з західної частини країни на східну.

Як повідомили у Міненерго, російські війська за останні місяці кілька разів здійснювали масовані атаки на ключові об’єкти енергетичної інфраструктури України, під ударом опинялися магістральні підстанції, лінії електропередач та теплові електростанції.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Електроенергія Вторгнення Росії до України Харків Обстріл Харкова
Новини
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО