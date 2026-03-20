"Джерело нейтронів" у Харкові кілька днів було без світла через удари РФ, - МАГАТЕ

Після серії ударів росіян по енергетичній інфраструктурі "Джерело нейтронів" на кілька днів залишилось без світла, та живилось від генераторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАГАТЕ.

"Державна інспекція з ядерного регулювання України повідомила МАГАТЕ, що в ніч з 11 на 12 березня внаслідок обстрілу та знищення електричної підстанції "Джерело нейтронів" Харківського інституту фізики було відключено від електромережі до 13 березня", - повідомили у МАГАТЕ.

Зазначається, що протягом періоду знеструмлення для сласного живлення об'єкт використовував електрогенератори.

Що відомо про установку "Джерело нейтронів"

"Джерело нейтронів" – це дослідницька ядерна установка, керований прискорювачем підкритичний реактор, призначений для роботи у якості джерела нейтронів.

Він призначений для виготовлення медичних радіонуклідів, навчання фахівців у ядерній сфері, дослідження властивостей підкритичних систем, дослідження матеріалів та виконання інших наукових експериментів.

Генерація нейтронів у центрі здійснюється за рахунок розмноження нейтронів, які виникають внаслідок дії потоку високоенергетичних електронів на мішені з природного урану або вольфраму.