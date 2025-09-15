ua en ru
Дженнифер Лопес кардинально сменила образ: на фото ее не узнать!

Понедельник 15 сентября 2025 15:57
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Иванна Пашкевич

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась серией фото, где предстала с новой прической и образом, покорив фанатов кардинальной сменой стиля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Лопес изменила цвет волос на светлый блонд, выбрала необычную укладку с локонами и повязкой для роли в мюзикле "Поцелуй женщины-паука".

Новый стиль полностью соответствует характеру ее героини.

"Вживаясь в роль Авроры, я словно погружаюсь в золотой век кино... со всем блеском, гламуром и бесконечными танцами. Возвращение в прошлое еще никогда не было таким захватывающим", - подписала актриса фото.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Ее стилист также прокомментировал трансформацию.

"Это был не обычный гламур. Я создал полную трансформацию для Джей Ло в образе Ингрид Луны в "Поцелуе женщины-паука" - и она выглядит невероятно", - прокомментировал он фото.

Фаны отреагировали мгновенно: в комментариях подписчики оставляли многочисленные комплименты и отмечали, что певицу трудно узнать в новом виде.

Дженнифер Лопес кардинально сменила образ: на фото ее не узнать!Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Некоторые из фолловеров даже подумал, что на фото певица Гвен Стефани.

Для многих такое перевоплощение стало настоящим сюрпризом.

  • Гвен, она тебя скопирует
  • Насколько молодой ты хочешь выглядеть? Дженнифер: ДА!!!!
  • Ты рождена быть в этом образе
  • Тебе очень идет этот цвет волос.
  • Ты прекрасна!

Дженнифер Лопес кардинально сменила образ: на фото ее не узнать!Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

О чем фильм "Поцелуй женщины-паука"

Мюзикл "Поцелуй женщины-паука" переносит зрителей в реалии аргентинской тюрьмы времен "Грязной войны" 80-х.

Его главный герой Луис Молина (актер Тонатиу) попадает за решетку из-за обвинений в отношениях с мужем.

Избегая тюремной жестокости, он создает в своем воображении вымышленные кинокартины с любимой актрисой Ингрид Луной (Дженнифер Лопес).

В одной из фантазий Луна появляется в роли загадочной Женщины-паука, которая губит жертв поцелуем.

Все меняется, когда в камеру Молины подселяют Валентина Арреги Паса - политического заключенного, который стремился свергнуть диктатуру. Несмотря на разные миры, их начинает объединять особая связь.

Режиссером ленты выступил Билл Кондон, известный по мюзиклам "Чикаго", "Величайший шоумен" и римейку "Красавица и чудовище".

Основа фильма - бродвейский хит 1992 года авторства Терренса Макнелли, Джона Кандера и Фреда Эбба, который в свою очередь базируется на романе Мануэля Пуига 1976 года.

Лопес была одной из первых актрис, которые согласились на участие в проекте. Помимо исполнения главной роли, она стала сопродюсером фильма вместе с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном.

Съемочный процесс проходил в Уругвае и Нью-Джерси. Лопес призналась, что работа над лентой оказалась "и волнительной, и утомительной одновременно".

В картине она предстает в двух контрастных амплуа: как кинодива Золотой эпохи Ингрид Луна - элегантная в костюмах и платьях в стиле 1920-х, а также как роковая Женщина-паук, чей смертельный поцелуй становится для Молины символом бегства от реальности.

