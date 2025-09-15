ua en ru
Дженніфер Лопес кардинально змінила образ: на фото її не впізнати!

Понеділок 15 вересня 2025 15:57
UA EN RU
Дженніфер Лопес кардинально змінила образ: на фото її не впізнати! Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Іванна Пашкевич

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес поділилася серією світлин, де постала з новою зачіскою та образом, підкоривши фанатів кардинальною зміною стилю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Лопес змінила колір волосся на світлий блонд, обрала незвичну укладку з локонами та пов'язкою для ролі у мюзиклі "Поцілунок жінки-павука" .

Новий стиль повністю відповідає характеру її героїні.

"Вживаючись у роль Аврори, я немов занурююся в золотий вік кіно... з усім блиском, гламуром і нескінченними танцями. Повернення в минуле ще ніколи не було таким захопливим", - підписала акторка фото.

Дженніфер Лопес кардинально змінила образ: на фото її не впізнати!Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Її стиліст також прокоментував трансформацію.

"Це був не звичайний гламур. Я створив повну трансформацію для Джей Ло в образі Інгрід Луни у "Поцілунку жінки-павука" - і вона виглядає неймовірно", - прокоментував він фото.

Фани відреагували миттєво: у коментарях підписники залишали численні компліменти та відзначали, що співачку важко впізнати у новому вигляді.

Дженніфер Лопес кардинально змінила образ: на фото її не впізнати!Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Дехто з фоловерів навіть подумав, що на фото співачка Гвен Стефані.

Для багатьох таке перевтілення стало справжнім сюрпризом.

  • Гвен, вона тебе попіює
  • Наскільки молодою ти хочеш виглядати? Дженніфер: ТАК!!!!
  • Ти народжена бути у цьому образі
  • Як тобі личить цей колір волосся
  • Ти прекрасна!

Дженніфер Лопес кардинально змінила образ: на фото її не впізнати!Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Про що фільм "Поцілунок жінки-павука"

Мюзикл "Поцілунок жінки-павука" переносить глядачів у реалії аргентинської в’язниці часів "Брудної війни" 80-х.

Його головний герой Луїс Моліна (актор Тонатіу) потрапляє за ґрати через звинувачення у стосунках із чоловіком.

Уникаючи тюремної жорстокості, він створює у своїй уяві вигадані кінокартини з улюбленою актрисою Інгрід Луною (Дженніфер Лопес).

В одній із фантазій Луна з’являється у ролі загадкової Жінки-павука, яка губить жертв поцілунком.

Все змінюється, коли до камери Моліни підселяють Валентина Аррегі Паса - політичного в’язня, який прагнув повалити диктатуру. Попри різні світи, їх починає єднати особливий зв’язок.

Режисером стрічки виступив Білл Кондон, відомий за мюзиклами "Чикаго", "Найвеличніший шоумен" і римейком "Красуня і чудовисько".

Основа фільму - бродвейський хіт 1992 року авторства Терренса Макнеллі, Джона Кандера та Фреда Ебба, який своєю чергою базується на романі Мануеля Пуїга 1976 року.

Лопес була однією з перших акторок, які погодилися на участь у проєкті. Окрім виконання головної ролі, вона стала співпродюсеркою фільму разом із Беном Аффлеком і Меттом Деймоном.

Знімальний процес відбувався в Уругваї та Нью-Джерсі. Лопес зізналася, що робота над стрічкою виявилася "і хвилюючою, і виснажливою водночас".

У картині вона постає у двох контрастних амплуа: як кінодіва Золотої епохи Інгрід Луна - елегантна у костюмах і сукнях у стилі 1920-х, а також як фатальна Жінка-павук, чий смертельний поцілунок стає для Моліни символом втечі від реальності.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Дженніфер Лопес Зірки
