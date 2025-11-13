За двух работниц "бэк-офиса" в деле Миндича внесли залог, - источники

Отметим, что Лесю Устименко 12 ноября взяли под стражу с альтернативой внесения залога в 25 млн гривен. На следующий день, 13 ноября, под стражу взяли Людмилу Зорину с альтернативой внесения залога в 12 млн гривен.

"Операция "Мидас": фигуранты

Напомним, что НАБУ и САП 10 ноября заявили о проведении масштабной операции "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Среди фигурантов оказался бывший бизнес-партнер Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич. Разворовать могли от 100 до 200 млн долларов.

Кроме него, в деле фигурировали министр юстиции Герман Галущенко, министр экологии Светлана Гринчук, экс-министр Алексей Чернышов, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, "бухгалтер" этих схем Игорь Фурсенко и многие другие люди.

Большинство из них получили подозрения и меры пресечения. Галущенко и Гринчук подали в отставку из-за скандала. Миндич и Цукерман успели сбежать за границу: против обоих в Украине введены санкции.