На Покровском и Новопавловском направлениях продолжаются ожесточенные бои, - ОСГВ "Днепр"

Оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться в Донецкой области. По данным Объединенной стратегической группировки войск "Днепр", ситуация остается напряженной сразу на двух направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Днепр".

На Покровском направлении российская армия пытается блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. Враг ведет штурмовые действия вблизи Родинского, Мирнограда, Проминя, Чунишино, Новоэкономичного, Лысовки и Звирово. Также фиксируются атаки в районах Удачного, Новопавловки, Филиала и Орехового с целью выхода на административную границу Донецкой области. Силы обороны сдерживают натиск, нанося значительные потери противнику. На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили усилия возле Ялты, Андреевки-Клевцово, Воскресенки, Малиевки, Новониколаевки, Тернового и Камышевахи. Там продолжаются интенсивные бои, российские войска пытаются развить наступление, несмотря на большие потери в живой силе и технике.