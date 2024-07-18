На двух энергообъектах вышло из строя оборудование: "Укрэнерго" увеличило время отключений

"Из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях ", - говорится в сообщении.

В других областях ограничения действуют согласно анонсированному расписанию: с 16:00 до 22:00 - четыре очереди, в другие часы - три очереди, сообщили в пресс-службе.

Отключения света

Напомним, в последнее время в Украине установилась жаркая погода. Температурные рекорды в Киеве обновляются семь дней подряд.

По данным "Укрэнерго", из-за жары потребление электроэнергии в Украине выросло до максимальных уровней.

В то же время, 17 июля к энергосистеме Украины подключен один из атомных блоков после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива. Это должно снизить дефицит.