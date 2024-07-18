RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На двух энергообъектах вышло из строя оборудование: "Укрэнерго" увеличило время отключений

Фото: Отключение света 18 июля увеличили из-за аварий на энергообъектах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Дефицит в энергосистеме Украины остается значительным из-за того, что температура в большинстве регионов превышает 30 градусов тепла. Кроме того, вышло из строя оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях ", - говорится в сообщении.

В других областях ограничения действуют согласно анонсированному расписанию: с 16:00 до 22:00 - четыре очереди, в другие часы - три очереди, сообщили в пресс-службе.

Отключения света

Напомним, в последнее время в Украине установилась жаркая погода. Температурные рекорды в Киеве обновляются семь дней подряд.

По данным "Укрэнерго", из-за жары потребление электроэнергии в Украине выросло до максимальных уровней.

В то же время, 17 июля к энергосистеме Украины подключен один из атомных блоков после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива. Это должно снизить дефицит.

 

 

Напомним, в ночь на 16 июля вышло из строя оборудование на одном из энергообъектов, из-за чего было применено аварийное отключение в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях. Это оборудование уже отремонтировано.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоОтключения света