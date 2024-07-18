На двох енергооб’єктах вийшло з ладу обладнання: "Укренерго" збільшило час відключень

Дефіцит в енергосистемі України залишається значним через те, що температура в більшості регіонів перевищую 30 градусів тепла. Крім того, вийшло з ладу обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
"Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях", - йдеться в повідомленні.
В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 - чотири черги, в інші години - три черги, повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, останнім часом в Україні встановилася спекотна погода. Температурні рекорди в Києві оновлюються сім днів поспіль.
За даними "Укренерго", через спеку споживання електроенергії в Україні зросло до максимальних рівнів.
Водночас 17 липня до енергосистеми України підключено один з атомних блоків після планового ремонту і перевантаження ядерного палива. Це повинно зменшити дефіцит.
Нагадаємо, в ніч на 16 липня вийшло з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через що було застосоване аварійне відключення в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. Це обладнання вже відремонтували.