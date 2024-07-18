На двох енергооб’єктах вийшло з ладу обладнання: "Укренерго" збільшило час відключень

"Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях", - йдеться в повідомленні.

В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 - чотири черги, в інші години - три черги, повідомили в прес-службі.

Відключення світла

Нагадаємо, останнім часом в Україні встановилася спекотна погода. Температурні рекорди в Києві оновлюються сім днів поспіль.

За даними "Укренерго", через спеку споживання електроенергії в Україні зросло до максимальних рівнів.

Водночас 17 липня до енергосистеми України підключено один з атомних блоків після планового ремонту і перевантаження ядерного палива. Це повинно зменшити дефіцит.