"Укрэнерго" назвало причину аварийных отключений света в ряде областей

Аварийные отключения света в ряде 16 июля произошли из-за выхода из строя оборудования на одном из энергообъектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

"Сегодня ночью вышло из строя оборудование на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился", – говорится в сообщении.

В 10.00 "Укрэнерго" отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях.

"Энергетики уже работают над восстановлением и возвращением оборудования в работу", – заявили в компании.

Кроме того, сегодня действуют четыре очереди графиков отключений света, сообщили в "Укрэнерго".