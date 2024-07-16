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"Укрэнерго" назвало причину аварийных отключений света в ряде областей

Украина, Вторник 16 июля 2024 11:39
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"Укрэнерго" назвало причину аварийных отключений света в ряде областей Фото: отключения света 16 июля происходят из-за аварии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Аварийные отключения света в ряде 16 июля произошли из-за выхода из строя оборудования на одном из энергообъектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Сегодня ночью вышло из строя оборудование на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился", – говорится в сообщении.

В 10.00 "Укрэнерго" отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях.

"Энергетики уже работают над восстановлением и возвращением оборудования в работу", – заявили в компании.

Кроме того, сегодня действуют четыре очереди графиков отключений света, сообщили в "Укрэнерго".

Жара в Украине

Напомним, в последние дни в Украине установились жаркая погода. В Киеве температурные рекорды устанавливались пять дней подряд.

Из-за жары потребление электроэнергии в Украине выросло до максимальных уровней. В Украине действуют три или четыре очереди, что означает отключение света на 12 часов и более в течение суток.

О влиянии жары на потребление читайте в материале РБК-Украина "Аномальная жара. Выстоит ли энергетика Украины и как графики скажутся на платежках за свет".

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Укрэнерго Отключения света
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