"Укрэнерго" назвало причину аварийных отключений света в ряде областей
Аварийные отключения света в ряде 16 июля произошли из-за выхода из строя оборудования на одном из энергообъектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
"Сегодня ночью вышло из строя оборудование на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился", – говорится в сообщении.
В 10.00 "Укрэнерго" отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях.
"Энергетики уже работают над восстановлением и возвращением оборудования в работу", – заявили в компании.
Кроме того, сегодня действуют четыре очереди графиков отключений света, сообщили в "Укрэнерго".
Жара в Украине
Напомним, в последние дни в Украине установились жаркая погода. В Киеве температурные рекорды устанавливались пять дней подряд.
Из-за жары потребление электроэнергии в Украине выросло до максимальных уровней. В Украине действуют три или четыре очереди, что означает отключение света на 12 часов и более в течение суток.
О влиянии жары на потребление читайте в материале РБК-Украина "Аномальная жара. Выстоит ли энергетика Украины и как графики скажутся на платежках за свет".