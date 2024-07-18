Рекордная жара: в Киеве обновлен еще один температурный максимум

В среду, 17 июля, максимальная температура воздуха в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 35,6 градусов тепла. Предыдущий рекордный показатель 2016 года превышен на 0,2 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию .

"С начала июля в столице зафиксировано уже 13 температурных рекордов", – говорится в сообщении.

Напомним, в последние дни в Украине установилась жаркая погода. В Киеве температурные рекорды обновляются семь дней подряд.

В частности, максимальная температура воздуха 16 июля в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 36,0 градусов тепла.

Кроме того, 16 июля максимальная температура воды в Днепре возле Киева достигла 29,0 градуса тепла и превысила предыдущий максимум на 0,4 градуса, который был зафиксирован 22 июля 2010 года и составил 28,6 градуса тепла.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни жара должна пойти на спад.