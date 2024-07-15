Потребление достигло максимума из-за жары: "Укрэнерго" назвало время наибольших отключений

Из-за аномальной жары в Украине и Европе потребление электроэнергии достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

По данным пресс-службы, сегодня, 15 июля, облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток.

"Для компенсации дефицита энергии в системе сегодня до 16:00 будут действовать три очереди графиков почасовых отключений, с 16:00 до 24:00 - четыре очереди", - говорится в сообщении.

Применение четырех очередей означает большее время отключений света.

"Укрэнерго" приводит данные о температуре в Украине и соседних странах