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Потребление достигло максимума из-за жары: "Укрэнерго" назвало время наибольших отключений

Украина, Понедельник 15 июля 2024 10:32
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Потребление достигло максимума из-за жары: "Укрэнерго" назвало время наибольших отключений Фото: Отключение света в Украине 15 июля будут самыми большими вечером (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Из-за аномальной жары в Украине и Европе потребление электроэнергии достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

По данным пресс-службы, сегодня, 15 июля, облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток.

"Для компенсации дефицита энергии в системе сегодня до 16:00 будут действовать три очереди графиков почасовых отключений, с 16:00 до 24:00 - четыре очереди", - говорится в сообщении.

Применение четырех очередей означает большее время отключений света.

"Укрэнерго" приводит данные о температуре в Украине и соседних странах

Потребление достигло максимума из-за жары: &quot;Укрэнерго&quot; назвало время наибольших отключений

Отключения света

Напомним, в последнее время продолжительность отключений света в Украине увеличилась из-за жары и ремонта на АЭС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация улучшится в 20 числах июля. Тогда завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме.

В сентябре жара спадет и отключение, возможно, вообще перестанут применять, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Но такой период будет длиться максимум месяц-два. Затем ситуация снова усложнится. В ноябре без отключений не обойтись.

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Укрэнерго Отключения света
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Потребление достигло максимума из-за жары: "Укрэнерго" назвало время наибольших отключений
Потребление достигло максимума из-за жары: "Укрэнерго" назвало время наибольших отключений
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