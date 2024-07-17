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Энергетики вернули в работу оборудование, которое вчера вышло из строя: какими будут графики

Украина, Среда 17 июля 2024 11:10
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Энергетики вернули в работу оборудование, которое вчера вышло из строя: какими будут графики Фото: Отключения света 17 июля будут максимальными с 11 часов утра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Энергетики вернули в работу оборудование, которое вчера выходило из строя на одном из энергообъектов и повлекло аварийные отключения в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Аварийные отключения во всех областях отменены. В настоящее время действуют графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, 17 июля облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток. По прогнозу сегодня жара удержится на максимальной отметке, соответственно – потребление также прогнозируется на рекордном уровне, что существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия.

"Из-за роста потребления во время жары четыре очереди отключений начнут действовать с 11:00 до 22:00. С 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди", - сообщили в "Укрэнерго".

Энергетики вернули в работу оборудование, которое вчера вышло из строя: какими будут графики

Отключение света

Напомним, в ночь на 16 июля вышло из строя оборудование на одном из энергообъектов, поэтому дефицит энергии в системе увеличился.

В 10.00 "Укрэнерго" отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях.

По данным "Укрэнерго", из-за жары потребление электроэнергии в Украине выросло до максимальных уровней . Поэтому в Украине действуют три или четыре очереди, что означает отключение света на 12 часов и более в течение суток.

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Укрэнерго Отключения света
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Энергетики вернули в работу оборудование, которое вчера вышло из строя: какими будут графики
Энергетики вернули в работу оборудование, которое вчера вышло из строя: какими будут графики
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