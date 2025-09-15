ua en ru
"Двое живых из 25": ГУР перехватило разговор россиян о потерях в "мясных" штурмах

Понедельник 15 сентября 2025 09:43
"Двое живых из 25": ГУР перехватило разговор россиян о потерях в "мясных" штурмах Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украинская разведка перехватила разговор россиян, где родственница оккупанта рассказывает об уничтоженном подразделении на войне против Украины. По ее словам, из 25 российских солдат выжили только двое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

В перехваченном разговоре женщина рассказывает, что ее родственник, по имени Дима получил тяжелые ранения во время одного из так называемых "мясных" штурмов.

"Димка в госпитале. Нога, короче - три дырки. И осколок в шее... Ну, из 25 их двое осталось в живых", - говорит россиянка.

По информации ГУР, другим российским захватчикам из взвода повезло меньше - они были ликвидированы.

В разведке подчеркнули, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, оккупанты получат справедливое возмездие.

Потери армии РФ

По данным Генштаба ВСУ, с 14 на 15 сентября, россияне потерять на фронте еще 910 солдат. Также ВСУ уничтожили 35 артсистем и 84 единицы автотехники.

