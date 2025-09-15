Почти 190 боев за сутки: Генштаб сообщил, на каких направлениях горячее всего

С начала суток на фронте произошло 187 боевых столкновений. Военные ВСУ продолжают давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Обстрелы

Российские захватчики нанесли один ракетный и 59 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 72 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли 1977 дронов-камикадзе и осуществили 3416 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

Оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах три ракетных удара и 79 авиационных ударов. Также россияне совершили 4945 обстрелов, из них 117 - из реактивных систем залпового огня. Еще враг выпустил более 6000 дронов.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Белогорье, Железнодорожное Запорожской области, Ольговка Херсонской области.

Ответ ВСУ

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и два артиллерийских средства российских захватчиков.

Потери врага за сутки составляют 910 человек. Также наши бойцы "отминусовали" две боевые бронированные машины россиян, 35 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 323 БпЛА оперативно-тактического уровня, 84 единицы автомобильной и единицу специальной техники.

Фото: карты боевых действий на разных направлениях (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боев. Враг нанес два ракетных и 15 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 28 управляемых бомб, совершил 193 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло десять боев вблизи Волчанска и в направлении Отрадного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Радьковка, Кондрашовка, Купянск и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении Ставков и вблизи населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодези, Дробышево, Торское.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 25 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки, Дроновки, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Ступочек, Часового Яра и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Плещеевки, Катериновки, Александро-Калиново, Полтавки, Щербиновки, Софиевки и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Федоровка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Сухецкое, Проминь, Лисовка, Удачное, Новоподгороднее, Шахово, Вольное, Зверево, Молодецкое, Новоукраинка, Филиал, Дачное, Новоивановка и в сторону Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 21 атаку противника вблизи населенных пунктов Ивановка, Ялта, Воскресенка, Новоивановка, Малиевка, Толстой, Александроград, Терновое, Березовое, Темировка, Камышеваха, Ольговское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражескую атаку вблизи Полтавки.

На Ориховском направлении противник дважды наступал вблизи Новоандреевки и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий оккупантов.