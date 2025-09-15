Россияне потеряли за сутки более 900 солдат и много техники: отчет Генштаба
За последние сутки, с 14 на 15 сентября, россияне потерять на фронте еще 910 солдат. Также ВСУ уничтожили 35 артсистем и 84 единицы автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 сентября 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 095 520 (+910) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 184 ед;
- боевых бронированных машин - 23 269 (+2) ед;
- артиллерийских систем - 32 784 (+35) ед;
- РСЗО - 1488 (+1) ед;
- средства ПВО - 1217 ед;
- самолетов - 422 ед;
- вертолетов - 341 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 59 409 (+323) ед;
- крылатых ракет - 3718 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 61 698 (+84) ед;
- специальной техники - 3965 (+1) ед.
Ситуация на фронтах
Напомним, что по состоянию на вечер, 15 августа, на фронте произошло 173 боевых столкновений. Наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.
"На Покровском направлении оккупанты потеряли 128 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили пять единиц автомобильной техники и 18 беспилотных летательных аппаратов; поразили одну реактивную систему залпового огня и одну пушку", - информировал Генштаб.
Подробнее о ситуации с фронта - читайте в материале РБК-Украина.