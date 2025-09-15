Россияне потеряли за сутки более 900 солдат и много техники: отчет Генштаба

За последние сутки, с 14 на 15 сентября, россияне потерять на фронте еще 910 солдат. Также ВСУ уничтожили 35 артсистем и 84 единицы автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 сентября 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронтах

Напомним, что по состоянию на вечер, 15 августа, на фронте произошло 173 боевых столкновений. Наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

"На Покровском направлении оккупанты потеряли 128 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили пять единиц автомобильной техники и 18 беспилотных летательных аппаратов; поразили одну реактивную систему залпового огня и одну пушку", - информировал Генштаб.

Подробнее о ситуации с фронта - читайте в материале РБК-Украина.