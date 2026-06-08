Две крупнейшие нефтебазы в Крыму и объект ФСБ попал под удары Сил обороны

Удары по Крыму

Под атаку попали две крупные нефтебазы на временно оккупированном полуострове.

Первая - нефтебаза "Семиколодезянская" является одним из крупнейших центров хранения и перевалки нефтепродуктов в восточной части Крымского полуострова. Объект используется для накопления запасов горючего и обеспечения потребностей российской военной группировки.

После удара зафиксировано возгорание на территории базы.

Вторая - нефтебаза в районе Феодосии, которая является крупнейшим нефтеперевалочным комплексом оккупированного Крыма.

Ее мощности позволяют перерабатывать до 10-12 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Инфраструктура обеспечивала поставки горючего для армии страны-агрессора.

Удары по России и Донбассу

Кроме Крыма, украинские военные также ударили по:

пункту управления ФСБ России в районе Волоконовки Белгородской области;

складу боеприпасов противника возле Свободного в Донецкой области;

районам сосредоточения живой силы оккупантов возле Счастья на Луганщине;

скоплениях личного состава врага вблизи Благодатного в Донецкой области.

В Генеральном штабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военному потенциалу российской армии и снижать ее возможности для ведения войны против Украины.