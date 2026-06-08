Дві найбільші нафтобази у Криму та обʼєкт ФСБ потрапив під удари Сил оборони

В ніч на 7 червня підрозділи Сил оборони України уразили дві великі нафтобази в Криму, пункт управління ФСБ та інші військові об'єкти росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.
Під атаку потрапили дві великі нафтобази на тимчасово окупованому півострові.
Перша - нафтобаза "Семиколодезянська" є одним із найбільших центрів зберігання й перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова. Об'єкт використовується для накопичення запасів пального та забезпечення потреб російського військового угруповання.
Після удару зафіксовано займання на території бази.
Друга - нафтобаза в районі Феодосії, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом окупованого Криму.
Її потужності дозволяють переробляти до 10-12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Інфраструктура забезпечувала постачання пального для армії країни-агресора.
Окрім Криму, українські військові також вдарили по:
У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військовому потенціалу російської армії та знижувати її можливості для ведення війни проти України.
Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, українські дрони атакували нафтобазу поблизу Леніного та морський нафтовий термінал у Феодосії. Обидва об'єкти мають важливе значення для логістики РФ.
Також стало відомо, що дрони ССО взяли під повітряний контроль сухопутний шлях до Криму.
Через регулярні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах і нафтобазах РФ на півострові ввели жорсткі обмеження та талони на бензин.