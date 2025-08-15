ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новописьменный выиграл золото для Украины на Всемирных играх-2025 в пауэрлифтинге

Пятница 15 августа 2025 12:36
UA EN RU
Новописьменный выиграл золото для Украины на Всемирных играх-2025 в пауэрлифтинге Анатолий Новописьменный - чемпион Всемирных игр-2025 по пауэрлифтингу (фото: facebook.com/minmolodsport)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский спортсмен Анатолий Новописьменный получил очередную золотую медаль для Украины на Всемирных играх-2025, победив в соревнованиях по пауэрлифтингу в категории "хевивейт".

О результатах соревнований сообщает РБК-Украина.

Новописьменный торжествует в хевивейте

Анатолий Новописьменный стал чемпионом Всемирных игр-2025 в пауэрлифтинге среди тяжеловесов.

По итогам выступления украинский атлет набрал 119.41 очков, опередив шведа Густава Хедлунда почти на три балла. Третье место также досталось шведу Эмилю Норлингу.

Благодаря этой победе Украина продолжает удерживать третью позицию в общем медальном зачете соревнований, имея на счету 34 награды: 15 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Новописьменный выиграл золото для Украины на Всемирных играх-2025 в пауэрлифтинге

Анатолий Новописьменный (фото: facebook.com/minmolodsport)

Украинские спортсмены демонстрируют силу и технику

Накануне украинские кикбоксеры завоевали новые медали. Дарья Иванова и Алина Мартынюк торжествовали в поединках за бронзу, тогда как Глеб Мазур стал чемпионом в категории до 63,5 кг, а Роман Щербаков завоевал золото в весе свыше 91 кг.

Очередные награды завоевали и самбисты. Александр Воропаев завоевал бронзу в весовой категории до 64 кг, а также стал чемпионом в командных соревнованиях вместе с Анатолием Волошиновым, Петром Давыденко, Андреем Кучеренко и Владиславом Рудневым.

О чемпионе - Анатолии Новописьменном

Атлет является трехкратным чемпионом мира по классическому пауэрлифтингу и неоднократный призер чемпионатов Европы и мира.

Ранее писали, что Украина среди лидеров медального зачета на Всемирных играх-2025.

Также читайте, сколько золотых медалей получили украинцы по кикбоксингу на играх-2025.

А еще вам будет интересно, от чего пришлось отказаться "золотому" призеру Всемирных игр по каратэ, чтобы достичь такого результата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
Новости
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия