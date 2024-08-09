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Две медали для Украины на Олимпиаде и запуск приложения "Армия+": новости за 8 августа

Украина, Пятница 09 августа 2024 06:30
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Две медали для Украины на Олимпиаде и запуск приложения "Армия+": новости за 8 августа Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Украинские спортсмены завоевали "бронзу" и "серебро" на Олимпиаде в греко-римской борьбе. Тем временем в Украине запустили приложение "Армия+" для военных.

Более детально о том, что произошло в четверг, 8 августа, - в материале РБК-Украина.

Насибов проиграл финал Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов проиграл иранцу Саиду Эсмаили Лейвеси решающую схватку олимпийского турнира.

Поединок завершился со счетом 6:5 в пользу иранца.

Беленюк завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр

Украинец Жан Беленюк победил польского борца Аркадиуша Марцина Кулыныча в схватке за третье место на Олимпиаде 2024 года.

Украинский спортсмен смог одолеть своего оппонента со счетом 3:1.

Электронные рапорты и не только. Приложение Армия+ для военных официально запустили

В Украине официально запустили приложение для украинских военнослужащих Армия+. Оно включает в себя оформление рапортов онлайн, а также ряд других услуг.

Об официальном запуске работы приложения объявил президент Владимир Зеленский.

Более детально об “Армии+” - в материале РБК-Украина.

Украинские военные на Ореховском направлении уничтожили российский ЗРК "Бук-М3"

В ночь на 8 августа на Ореховском направлении, возле села Запорожье на оккупированной территории, украинские военные уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3".

"Это современный модернизированный ЗРК, принятый на вооружение России в 2016 году. Также в районе Великих Копанов в Херсонской области был уничтожен ЗРК "Оса", - рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

В Украине снова вернули отключения света

8 августа "Укрэнерго" применяло ограничения энергоснабжения для промышленности и бизнеса.

Одной из причин стал высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30 на юге и востоке страны

Украина взяла под контроль газовую станцию "Газпрома" возле Суджи, - WP

В Курской области уже третий день продолжаются бои. Россияне заявляют, что украинские силы заняли несколько пограничных деревень и часть города Суджа, пишет The Washington Post.

Как уточнило издание, Украина сейчас контролирует газоизмерительную станцию на расстоянии около пяти миль (около 8 км - ред.) от границы с Россией.

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