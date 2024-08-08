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В Украине снова вернули отключения света, ограничивать будут уже сегодня

Четверг 08 августа 2024 15:52
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В Украине снова вернули отключения света, ограничивать будут уже сегодня Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 8 августа, "Укрэнерго" будет применять ограничения энергоснабжения для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Ограничения энергоснабжения будут действовать с 17:00 до 22:00. Будет задействована одна очередь.

В то же время отключения не коснутся населения, а также:

  • критической инфраструктуры;
  • объектов оборонной промышленности.

Среди причин применения ограничений:

  • дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками;
  • высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30 на юге и востоке страны.

Ситуация со светом

С начала года Российская Федерация нанесла уже восемь массированных атак против энергообъектов Украины. В результате обстрелов было потеряно 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций. В частности для населения и бизнеса вернулись графики отключений света.

В середине лета ограничения энрегоснабжения были более жесткими из-за аномальной жары, впрочем, после похолодания, в течение последней недели, "Укрэнерго" отменило графики.

Тем временем эксперты, в комментарии РБК-Украина, предполагали, что ограничения, вероятно, могут вернуться и в августе, если будет жара в 30-40 градусов и выше.

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Укрэнерго
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