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Украинские военные на Ореховском направлении уничтожили российский ЗРК "Бук-М3"

Четверг 08 августа 2024 13:47
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Украинские военные на Ореховском направлении уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" Фото: российский ЗРК "БУК-М3" (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 8 августа на Ореховском направлении, возле села Запорожье на оккупированной территории, украинские военные уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3".

Об этом заявил спикер ОУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Это современный модернизированный ЗРК, принятый на вооружение России в 2016 году. Также в районе Великих Копанов в Херсонской области был уничтожен ЗРК "Оса", - отметил он.

Лиховой сообщил, что за последние два дня на Ореховском направлении был уничтожен еще один ЗРК "Бук-М1", а также еще один "Тор" и два "Бука" в течение недели.

"Можно сказать, что продолжается своеобразный "геноцид" российских ЗРК, ведь с начала месяца в Запорожской области уже было уничтожено шесть таких комплексов", - добавил спикер.

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" является одним из самых современных образцов оружия в своем классе, стоящий на вооружении российской армии. Он предназначен для эффективного уничтожения широкого спектра воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, на малых и средних высотах.

Ситуация на южном направлении

Спикер Лиховой ранее сообщил, что украинские подразделения на южном направлении продолжают оборонную операцию, улучшая тактическое положение и добиваясь успехов. Хотя фронт в целом стабилен, некоторые участки остаются динамичными.

По его словам, российским оккупантам не хватает ресурсов для масштабного наступления, и за прошедшие сутки было зафиксировано семь неудачных атак малыми пехотными группами.

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