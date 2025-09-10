Два топ-силовика Путина получили подозрения за участие в разгоне Майдана

В ГБР отметили, что по договоренности Бортникова и Колокольцева с тогдашним руководством СБУ и МВД Украины на украинскую территорию прибывали группы сотрудников ФСБ и МВД РФ. Они участвовали в планировании силовых действий по отношению к протестующим, рекомендовали привлечь дополнительные подразделения "Беркута" и внутренних войск.

"Россияне лично посещали центральные районы Киева, в том числе Майдан Независимости, оценивали обстановку на месте и в дальнейшем осуществляли корректировку плана силовых действий - Оперативного замысла нейтрализации акций протестов способом силового разгона митингующих", - уточнили в ГБР.

По рекомендациям россиян в Киеве оборудовали дополнительный командный пункт для управления операциями по разгону протестов.

Также, как выяснили правоохранители, представители РФ обеспечивали поставки в Украину российских гранат. Речь о ручных газовых гранатах "Дрейф-2", свето-шумовых "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М" и ручных дымовых гранатах. Такие гранаты в январе-феврале 2014 года силовики применяли против протестующих.

В результате разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года погибло 13 человек. Более 250 - получили ранения.

После Революции Достоинства российские чиновники помогали украинским силовикам скрываться от правосудия, предоставляли им паспорта и должности в РФ.