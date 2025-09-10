Два топ-силовики Путіна отримали підозри за участь у розгоні Майдану

У ДБР зазначили, що за домовленістю Бортнікова і Колокольцева з тодішнім керівництвом СБУ і МВС України на українську територію прибували групи співробітників ФСБ і МВС РФ. Вони брали участь у плануванні силових дій щодо протестувальників, рекомендували залучити додаткові підрозділи "Беркута" і внутрішніх військ.

"Росіяни особисто відвідували центральні райони Києва, зокрема Майдан Незалежності, оцінювали обстановку на місці та надалі здійснювали коригування плану силових дій - Оперативного задуму нейтралізації акцій протестів у спосіб силового розгону мітингувальників", - уточнили в ДБР.

За рекомендаціями росіян у Києві обладнали додатковий командний пункт для управління операціями з розгону протестів.

Також, як з'ясували правоохоронці, представники РФ забезпечували постачання в Україну російських гранат. Ідеться про ручні газові гранати "Дрейф-2", світло-шумові "Зоря-2", "Факел-С", "Полум'я-М" і ручні димові гранати. Такі гранати в січні-лютому 2014 року силовики застосовували проти протестувальників.

Унаслідок розгону Майдану 18-19 лютого 2014 року загинуло 13 осіб. Понад 250 - дістали поранення.

Після Революції Гідності російські високопосадовці допомагали українським силовикам переховуватися від правосуддя, надавали їм паспорти та посади в РФ.