Два топ-силовика Путина получили подозрения за участие в разгоне Майдана

Киев, Среда 10 сентября 2025 16:57
Два топ-силовика Путина получили подозрения за участие в разгоне Майдана Фото: министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Директора ФСБ РФ Александра Бортникова и министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева подозревают в причастности к силовому разгону Майдана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В ГБР отметили, что по договоренности Бортникова и Колокольцева с тогдашним руководством СБУ и МВД Украины на украинскую территорию прибывали группы сотрудников ФСБ и МВД РФ. Они участвовали в планировании силовых действий по отношению к протестующим, рекомендовали привлечь дополнительные подразделения "Беркута" и внутренних войск.

"Россияне лично посещали центральные районы Киева, в том числе Майдан Независимости, оценивали обстановку на месте и в дальнейшем осуществляли корректировку плана силовых действий - Оперативного замысла нейтрализации акций протестов способом силового разгона митингующих", - уточнили в ГБР.

По рекомендациям россиян в Киеве оборудовали дополнительный командный пункт для управления операциями по разгону протестов.

Также, как выяснили правоохранители, представители РФ обеспечивали поставки в Украину российских гранат. Речь о ручных газовых гранатах "Дрейф-2", свето-шумовых "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М" и ручных дымовых гранатах. Такие гранаты в январе-феврале 2014 года силовики применяли против протестующих.

В результате разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года погибло 13 человек. Более 250 - получили ранения.

После Революции Достоинства российские чиновники помогали украинским силовикам скрываться от правосудия, предоставляли им паспорта и должности в РФ.

Подозрение Бортникову

Напомним, 18 мая 2024 года стало известно, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении директору ФСБ Александру Бортникову и еще 20 российским генералам.

Как выяснили правоохранители, Бортников разработал план по подавлению протестов в Украине в 2013-2014 гг.

