Два топ-силовики Путіна отримали підозри за участь у розгоні Майдану
Директора ФСБ РФ Олександра Бортнікова і міністра внутрішніх справ РФ Володимира Колокольцева підозрюють у причетності до силового розгону Майдану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
У ДБР зазначили, що за домовленістю Бортнікова і Колокольцева з тодішнім керівництвом СБУ і МВС України на українську територію прибували групи співробітників ФСБ і МВС РФ. Вони брали участь у плануванні силових дій щодо протестувальників, рекомендували залучити додаткові підрозділи "Беркута" і внутрішніх військ.
"Росіяни особисто відвідували центральні райони Києва, зокрема Майдан Незалежності, оцінювали обстановку на місці та надалі здійснювали коригування плану силових дій - Оперативного задуму нейтралізації акцій протестів у спосіб силового розгону мітингувальників", - уточнили в ДБР.
За рекомендаціями росіян у Києві обладнали додатковий командний пункт для управління операціями з розгону протестів.
Також, як з'ясували правоохоронці, представники РФ забезпечували постачання в Україну російських гранат. Ідеться про ручні газові гранати "Дрейф-2", світло-шумові "Зоря-2", "Факел-С", "Полум'я-М" і ручні димові гранати. Такі гранати в січні-лютому 2014 року силовики застосовували проти протестувальників.
Унаслідок розгону Майдану 18-19 лютого 2014 року загинуло 13 осіб. Понад 250 - дістали поранення.
Після Революції Гідності російські високопосадовці допомагали українським силовикам переховуватися від правосуддя, надавали їм паспорти та посади в РФ.
Підозра Бортнікову
Нагадаємо, 18 травня 2024 року стало відомо, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директору ФСБ Олександру Бортнікову та ще 20 російським генералам.
Як з'ясували правоохоронці, Бортніков розробив план із придушення протестів в Україні у 2013-2014 рр.