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За две недели 80 штурмов: Третья штурмовая рассказала, как держит оборону на Харьковщине

Украина, Суббота 17 мая 2025 18:38
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За две недели 80 штурмов: Третья штурмовая рассказала, как держит оборону на Харьковщине Фото: Третья штурмовая рассказала, как держит оборону в Харьковской области (facebook.com ab3 army)
Автор: Карина Левицкая

За последние две недели оккупанты совершили около 80 атак на позиции Третьей штурмовой бригады в Харьковской области. Несмотря на давление, украинские военные успешно держат оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 3 отдельной штурмовой бригады.

"В течение двух недель оккупанты 80 раз атаковали рубежи бригады при активной поддержке артиллерии, авиаударов, ударных дронов и сбросов. Все чаще враг применяет и оптоволоконные FPV-дроны", - сообщили военные.

По их словам, чтобы осуществить прорыв, противник, в составе двух армий РФ, безрезультатно применяет тактику малых пехотных групп.

"За отказ личного состава врага идти в бой насмерть - угрозы казнью от своего же командования", - отметили в бригаде.

Однако, как говорят военные, вопреки высокой боевой активности и благодаря выстроенной эффективной системе обороны бригады, оккупантам не удается развить успех наступления.

"Враг продолжает нести значительные потери в живой силе - двухсотыми и трехсотыми", - добавили украинские бойцы.

Ситуация на фронте

Заметим, что с начала суток, сегодня, 17 мая, на фронте произошло более 80 боевых столкновений.

Как сообщает генеральный штаб ВСУ, больше всего враг атакует на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Напомним также, что украинские военные во время операции на фронте уничтожили российский ЗРК "Бук-М1".

Ранее мы также писали, что ВСУ также нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Оса" на Угледарском направлении.

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Харьков Война России против Украины Оккупанты
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