За две недели 80 штурмов: Третья штурмовая рассказала, как держит оборону на Харьковщине
За последние две недели оккупанты совершили около 80 атак на позиции Третьей штурмовой бригады в Харьковской области. Несмотря на давление, украинские военные успешно держат оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 3 отдельной штурмовой бригады.
"В течение двух недель оккупанты 80 раз атаковали рубежи бригады при активной поддержке артиллерии, авиаударов, ударных дронов и сбросов. Все чаще враг применяет и оптоволоконные FPV-дроны", - сообщили военные.
По их словам, чтобы осуществить прорыв, противник, в составе двух армий РФ, безрезультатно применяет тактику малых пехотных групп.
"За отказ личного состава врага идти в бой насмерть - угрозы казнью от своего же командования", - отметили в бригаде.
Однако, как говорят военные, вопреки высокой боевой активности и благодаря выстроенной эффективной системе обороны бригады, оккупантам не удается развить успех наступления.
"Враг продолжает нести значительные потери в живой силе - двухсотыми и трехсотыми", - добавили украинские бойцы.
Ситуация на фронте
Заметим, что с начала суток, сегодня, 17 мая, на фронте произошло более 80 боевых столкновений.
Как сообщает генеральный штаб ВСУ, больше всего враг атакует на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.
Напомним также, что украинские военные во время операции на фронте уничтожили российский ЗРК "Бук-М1".
Ранее мы также писали, что ВСУ также нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Оса" на Угледарском направлении.
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