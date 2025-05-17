Более 80 боев за сутки: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

По состоянию на 16:00, 17 мая, на фронте за сутки произошло 81 боевое столкновение. Больше всего враг атакует на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов:

Новая Гута, Заречное, Марьино, Волковка, Малушино, Александровка, Покровка, Бруски, Бачевск, Стариково, Порозок, Новодмитровка, Шалигино, Петрушевка, Катериновка, Белокопытово, Прогресс, Бояро-Лежачи Сумской области;

Гута-Студенецкая Черниговской области;

также авиация противника нанесла удар по населенному пункту Бунякино Сумской области

Ситуация на фронтах

В течение суток враг дважды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили атаку вблизи Загрызово.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая, Редкодуб, Грековка, Екатериновка, Ямполовка и Зеленая Долина. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино. Три из четырех атак подразделения Силы обороны отбили, идет бой.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы. Две атаки продолжаются, восемь штурмовых действий захватчиков наши защитники уже отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Новосергиевка, Троицкое и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 17 атак, пять боестолкновений еще продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили девять штурмовых действий вражеских войск, еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются. Противник пытался продвигаться в районах Константинополя, Богатыря, Свободного Поля, Ровнополя, Новополя и Зеленого Поля. Авиационным ударам подверглись Темировка и Новополь.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки противника в районах Степного и Малых Щербаков. Под авиаударами оказалось Каменское.

На Приднепровском направлении страна-террорист нанесла удары неуправляемыми авиаракетами по Николаевке, кроме этого вражеские подразделения дважды пытались продвинуться вперед, идет бой.

На Курском направлении украинские воины за сегодня отбили семь вражеских атак, еще одно боестолкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла пять ударов, сбросив при этом пять КАБ. Кроме того, враг совершил 119 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.