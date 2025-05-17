За два тижні 80 штурмів: Третя штурмова розповіла, як тримає оборону на Харківщині

За останні два тижні окупанти здійснили близько 80 атак на позиції Третьої штурмової бригади в Харківській області. Попри тиск, українські військові успішно тримають оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 3 окремої штурмової бригади.

"Впродовж двох тижнів окупанти 80 разів атакували рубежі бригади за активної підтримки артилерії, авіаударів, ударних дронів та скидів. Дедалі частіше ворог застосовує й оптоволоконні FPV-дрони", - повідомили військові.

За їх словами, щоб здійснити прорив, противник, у складі двох армій РФ, безрезультатно застосовує тактику малих піхотних груп.

"За відмову особового складу ворога йти в бій на смерть - погрози стратою від свого ж командування", - зауважили в бригаді.

Однак, як говорять військові, всупереч високій бойовій активності й завдяки вибудуваній ефективній системі оборони бригади, окупантам не вдається розвинути успіх наступу.

"Ворог продовжує зазнавати значних втрат у живій силі - двохсотими та трьохсотими", - додали українські бійці.