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Фейерверк с детонацией. Украинские военные уничтожили российский ЗРК "Бук-М1"

Суббота 17 мая 2025 16:24
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Фейерверк с детонацией. Украинские военные уничтожили российский ЗРК "Бук-М1" Фото: ВСУ ликвидировали российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук-М1" во время операции на фронте. Установка полностью уничтожена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск.

Украинские разведчики бригады "Черный лес" обнаружили современный зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" российских военных и оперативно скорректировали по нему удар.

В результате установку стоимостью около 10 миллионов долларов было полностью уничтожено.

Что известно о "Бук-М1"

Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" - это советская (а затем и российская) мобильная система ПВО средней дальности, разработанная для поражения авиационных целей, таких как истребители, бомбардировщики, вертолеты, а также крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс включает радар обнаружения и наведения, а также пусковые установки с ракетами, способными уничтожать цели на расстоянии до 25 километров и на высоте до 22 километров. "Бук-М1" является мобильным и может быстро менять позиции, что затрудняет его поражение.

Уничтожение "Бук-М1" значительно ослабляет способность врага контролировать воздушное пространство и защищать свои войска от авиационных ударов.

Успехи украинских бойцов

Напомним, ВСУ также нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Оса" на Угледарском направлении. Они ослабили способность противника защищать свои позиции от воздушных атак.

Также на Волчанском направлении подразделение "Скорпион" в сотрудничестве с РУБпАК "Фурия" успешно уничтожило точку взлета вражеских дронов, две антенны связи и комплекс видеонаблюдения "Муром-М", который враг пытался замаскировать под скворечник.

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