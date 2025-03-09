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Бойцы ССО уничтожили российский ЗРК "Оса" на Угледарском направлении (видео)

Воскресенье 09 марта 2025 14:35
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Бойцы ССО уничтожили российский ЗРК "Оса" на Угледарском направлении (видео) Фото: Бойцы ССО уничтожили российский ЗРК "Оса" (mil.in.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

ВСУ нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Оса" на Угледарском направлении. Они ослабили способность противника защищать свои позиции от воздушных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Операторы 413 батальона "Рейд" Сил специальных операций (ССО) нанесли точный удар по российскому зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) "Оса" на Угледарском направлении.

ЗРК "Оса" (9К33/SA-8 Gecko) является мобильной системой противовоздушной обороны малого радиуса действия, предназначенной для защиты военных подразделений и стратегических объектов Российской Федерации от ударов авиации, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Удар по этому комплексу значительно ослабляет способность российских войск защищать свои позиции от воздушных атак.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 18 районам сосредоточения российских войск, уничтожив два артиллерийских средства и два пункта управления БПЛА врага.

На Покровском направлении украинские военные успешно остановили 25 штурмовых и наступательных атак агрессора в районах таких населенных пунктов, как Елизаветовка, Луч, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Тарасовка, Лысовка, Зеленый

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