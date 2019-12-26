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Гравець збірної України Ярмоленко вибув з ладу до кінця січня

Новини » Спорт     26.12.2019 - 12:12
Гравець збірної України Ярмоленко вибув з ладу до кінця січня
Фото: Андрій Ярмоленко (whufc.com)

Андрій другий рік поспіль не допоможе "Вест Гему" під час найгарячішого періоду в АПЛ

Футболіст збірної України і англійського "Вест Гема" Андрій Ярмоленко отримав чергову травму, через яку не гратиме до кінця січня 2020 року. Про це повідомляє zbirna.com.

Атакуючий півзахисник пошкодив привідний м'яз стегна і не допоможе своєму англійському клубу від трьох до чотирьох тижнів. Цікаво, що травма другий рік поспіль вибиває футболіста збірної України з ладу під час найгарячішого періоду в англійській Прем'єр-лізі.

30-річний футболіст пропустить мінімум 5 матчів - проти "Лестера", "Борнмута", "Джіллінгема", "Шеффілд Юнайтед" і "Евертона". Можливо, він встигне відновитися до зустрічі проти "Лестера" 22 січня.

Цього сезону Ярмоленко забив три голи і віддав одну результативну передачу в 15 матчах за "молотобійців". Останній раз виходив на поле 14 грудня, а в основі не був понад місяць - з 23 листопада.

При цьому днями з'явилася інформація, що "Вест Гем" планує продати Ярмоленкв в зимове трансферне вікно.

Нагадаємо, УЄФА назвав фінт українця в матчі кваліфікації Євро-2020 проти Португалії кращим моментом ігрового дня.

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Новини України Збірна УкраїниЯрмоленкоВест Хемтравма
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