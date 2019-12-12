"Олександрія" завершила виступ у Лізі Європи поразкою від "Гента"

Фото: "Гент" - "Олександрія" (twitter.com/FCO1948)

-Підопічні Володимира Шарана грали гідно

"Олександрія" не змогла обіграти бельгійський "Гент" у рамках останнього матчу групового етапу Ліги Європи сезону 2019/20. Поєдинок на стадіоні "Геламко Арена" завершився з рахунком 1:2.

Форвард господарів Лоран Депуатр відзначився у матчі двічі на 7 і 16 хвилинах. Український клуб відіграв один м'яч у другому таймі - на 54 хвилині Денис Мірошниченко отримав м'яч і завдав удар в нижній кут воріт.

Олександрійці втратили шанси на плей-офф ще у попередньому турі. Підопічні Володимира Шарана розташувалися на четвертому місці в групі, зігравши тричі внічию і тричі зазнавши поразки.

Разом з "Олександрією" припиняє єврокубкову кампанію і "Сент-Етьєн", "Гент" і "Вольфсбург" відправляються в плей-офф раунд.

Нагадаємо, "Динамо" завершило свої виступи в Лізі Європи, зігравши у вирішальному матчі з "Лугано" внічию - 1:1. Таким чином, на європейській арені навесні представляти Україну буде тільки "Шахтар"..